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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Jaylen Nowell: Beşiktaş basketbolunu oynayacağız

        Jaylen Nowell: Beşiktaş basketbolunu oynayacağız

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Jaylen Nowell, THY EuroLeague'de en iyi yere gelmek için sezon boyunca savaşacaklarını belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 14:13 Güncelleme:
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        "Beşiktaş basketbolunu oynayacağız"

        Beşiktaş, THY EuroLeague’in ilk haftasında yarın İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takımın 27 yaşındaki oyuncusu Jaylen Nowell, müsabaka öncesi düzenlenen medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Kendini iyi hissettiğini belirterek sözlerine başlayan Nowell, "Günün sonunda basketbol her zaman basketboldur, farklı bir arenada da olsak. Taraftarlarımızı çok seviyorum, günün sonunda iyi işler başarmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

        Tecrübeli basketbolcu, Valencia Basket maçında taraftar desteğinin önemine de değinerek, "Kupa maçında bile ne kadar iyi olduklarını gördük. Şimdi ev sahibi olduğumuz bir maçta çok daha iyi olacaklarını biliyorum. Kendileri olmaları bile yeterli ama çok daha iyisini vereceklerini tahmin edebiliyorum" şeklinde konuştu.

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        "BEŞİKTAŞ BASKETBOLUNU OYNAYACAĞIZ"

        Valencia Basket karşısında yapabileceklerinin en iyisini ortaya koymak istediklerini aktaran Jaylen Nowell, "Her gün daha da üstüne koyarak, çalışarak daha iyisini yapmak için, ligde gelebileceğimiz en iyi yere gelmek için savaşacağız. Beşiktaş basketbolunu oynayacağız" diye konuştu.

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        #Jaylen Nowell
        #beşiktaş
        #THY Euroleague
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