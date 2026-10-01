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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Beşiktaş'ın konuğu Barcelona!

        Beşiktaş'ın konuğu Barcelona!

        Euroleague'deki temsilcilerimizden Beşiktaş, 3. maçında yarın akşam İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 13:44 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ın konuğu Barcelona!

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (Euroleague) üçüncü haftasında yarın İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

        Euroleague'in ilk haftasında bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'e 96-94 yenilen siyah-beyazlı takım, ikinci haftada ise ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel-Aviv'i deplasmanda 109-93 mağlup etti.

        Barcelona ise ilk hafta Anadolu Efes'le oynadığı karşılaşmadan 89-82 galip ayrılırken, ikinci haftada Dubai Basketbol'a 94-87 yenildi.

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        #beşiktaş
        #barcelona
        #EuroLeague
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