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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

        Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

        Beşiktaş, Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 16:13 Güncelleme:
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        Beşiktaş, Kocaelispor'a bileniyor!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, U19 Takımı ile yapılan antrenman maçıyla tamamlandı.

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        #beşiktaş
        #Antrenman
        #süper lig
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