Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Giriş: 09 Ekim 2026 - 15:58 Güncelleme:
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma ve tam saha taktik organizasyonlarıyla devam eden antrenman, bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, Kocaelispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
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