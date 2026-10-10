Beşiktaş, Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
Giriş: 10 Ekim 2026 - 15:29 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kocaelispor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Siyah-beyazlı oyuncuların ısınma koşularıyla başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma ve taktik maçın ardından yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi.
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