Beşiktaş Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 23 Temmuz Perşembe günü FC Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma ve tam saha taktiksel çalışmanın ardından yapılan bireysel şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 10.30 basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.