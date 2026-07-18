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        Beşiktaş-Midtjylland maçlarının hakemleri belli oldu: İlk maça İspanyol hakem!

        UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Beşiktaş-Midtjylland maçını İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçını ise Hırvat hakem Ante Culina yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 11:32 Güncelleme:
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        İşte Beşiktaş-Midtjylland maçlarının hakemleri!

        UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak Beşiktaş-Midtjylland mücadelesinde İspanyol hakem Ricardo de Burgos görev yapacak.

        UEFA'nın açıklamasına göre, Burgos'un yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola yapacak.

        Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.

        RÖVANŞ MÜCADELESİNİ HIRVAT HAKEM CULINA YÖNETECEK

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında ise 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka temsilcisi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Midtjylland-Beşiktaş karşılaşmasında Hırvat hakem Ante Culina düdük çalacak.

        Culina'nın yardımcılıklarını Hırvat Dario Kolarevic ile Kristijan Novosel yapacak.

        Müsabakanın dördüncü hakemi ise Antonio Melnjak olacak.

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