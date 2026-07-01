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        Beşiktaş'ta 6 ayrılık

        Beşiktaş'ta forma giyen 6 oyuncuyla yollar ayrıldı. Siyah Beyazlılar'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, Cengiz Ünder, Salih Uçan, Jota Silva, El Bilal Toure, Devis Vasquez ile Kristjan Asslani'yle yolların ayrıldığı duyuruldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 15:06 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta 6 ayrılık!

        Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 4. sırada bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde elenen Beşiktaş'ta yaprak dökümü başladı.

        Siyah Beyazlılar'da kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder, Jota Silva, El Bilal Toure, Devis Vasquez, Kristjan Asslani ve sözleşmesi sona eren Salih Uçan'la yollar ayrıldı.

        Resmi hesabından yaptığı açıklamayla birlikte 6 futbolcuyla yollarını ayıran Beşiktaş Kulübü, oyunculara teşekkür ederek bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diledi.

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