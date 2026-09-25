Beşiktaş'ta Alanyaspor ve Amedspor maçları mercek altında!

Milli araya liderlik fırsatını teperek giren Beşiktaş’ta teknik direktör Vincenzo Italiano, takımın ilk periyotta yaşanan puan kayıplarına odaklandı.

Alanyaspor ve Amedspor deplasmanlarında alınan iki yenilgiyi aklından çıkaramayan İtalyan teknik adam, ekibiyle birlikte kapsamlı bir analiz çalışması başlattı.

ZAAFLAR İNCELEMEDE

İtalyan çalıştırıcının, söz konusu maçlardaki savunma zaaflarını ve hücumdaki eksiklikleri tek tek incelediği öğrenildi. Üst üste iki Anadolu deplasmanında yaşanan kayıplardaki konsantrasyon sorunu da Italiano’nun merceği altında.

Milli aranın ardından oldukça yoğun ve zorlu bir fikstüre giriş yapacak olan Siyah-Beyazlılar, hem lige hem de Avrupa’ya iyi başlamayı hedefliyor.