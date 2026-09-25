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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Alanyaspor ve Amedspor maçları mercek altında!

        Beşiktaş'ta Alanyaspor ve Amedspor maçları mercek altında!

        Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Süper Lig'de alınan Alanyaspor ve Amedspor mağlubiyetlerini mercek altına aldı. İtalyan teknik adam, milli arada bu iki maç için analiz çalışması başlattı.

        Giriş: 25 Eylül 2026 - 12:21 Güncelleme:
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        O maçlar mercek altında!

        Milli araya liderlik fırsatını teperek giren Beşiktaş’ta teknik direktör Vincenzo Italiano, takımın ilk periyotta yaşanan puan kayıplarına odaklandı.

        Alanyaspor ve Amedspor deplasmanlarında alınan iki yenilgiyi aklından çıkaramayan İtalyan teknik adam, ekibiyle birlikte kapsamlı bir analiz çalışması başlattı.

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        İtalyan çalıştırıcının, söz konusu maçlardaki savunma zaaflarını ve hücumdaki eksiklikleri tek tek incelediği öğrenildi. Üst üste iki Anadolu deplasmanında yaşanan kayıplardaki konsantrasyon sorunu da Italiano’nun merceği altında.

        Milli aranın ardından oldukça yoğun ve zorlu bir fikstüre giriş yapacak olan Siyah-Beyazlılar, hem lige hem de Avrupa’ya iyi başlamayı hedefliyor.

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        #beşiktaş
        #Vincenzo Italiano
        #Amedspor
        #Alanyaspor
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