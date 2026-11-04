Beşiktaş'ta Celtic maçı hazırlıkları tamamlandı!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda İskoç ekibi Celtic ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Giriş: 04 Kasım 2026 - 12:18 Güncelleme:
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Celtic maçının hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Kondisyon çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde ise İskoçya temsilcisiyle oynanacak maçın taktiğinin üzerinde duruldu.
Siyah-beyazlı takım, müsabaka için bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İskoçya'ya gidecek.
Beşiktaş, yarın Celtic Park'ta TSİ 23.00'te Celtic ile karşılaşacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann yönetecek.
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