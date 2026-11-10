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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş'ta Jaylen Nowell ameliyat oldu!

        Beşiktaş'ta Jaylen Nowell ameliyat oldu!

        Beşiktaş Basketbol Takımı'nın oyuncusu Jaylen Nowell, burnundaki kırık nedeniyle ameliyat edildi. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun rehabilitasyon sürecinin başladığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 19:04 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta Jaylen Nowell ameliyat oldu!

        Beşiktaş Basketbol Takımı'nda Jaylen Nowell'den kötü haber geldi. Siyah-beyazlı oyuncu, burnundaki kırık nedeniyle ameliyat oldu.

        Beşiktaş Kulübü, Jaylen Nowell'in Acıbadem Maslak Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatının ardından rehabilitasyon sürecine başlandığını açıkladı.

        Kulübün konuya ilişkin yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

        "Beşiktaş Basketbol Takımımızın oyuncusu Jaylen Nowell, burnundaki kırık nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi'nde ameliyat oldu. Gerçekleştirilen ameliyat sonrasında oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır.

        Jaylen Nowell'e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz."

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