Beşiktaş'ta Jaylen Nowell ameliyat oldu!
Beşiktaş Basketbol Takımı'nın oyuncusu Jaylen Nowell, burnundaki kırık nedeniyle ameliyat edildi. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun rehabilitasyon sürecinin başladığını duyurdu.
Giriş: 10 Kasım 2026 - 19:04 Güncelleme:
Beşiktaş Basketbol Takımı'nda Jaylen Nowell'den kötü haber geldi. Siyah-beyazlı oyuncu, burnundaki kırık nedeniyle ameliyat oldu.
Beşiktaş Kulübü, Jaylen Nowell'in Acıbadem Maslak Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatının ardından rehabilitasyon sürecine başlandığını açıkladı.
Kulübün konuya ilişkin yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Beşiktaş Basketbol Takımımızın oyuncusu Jaylen Nowell, burnundaki kırık nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi'nde ameliyat oldu. Gerçekleştirilen ameliyat sonrasında oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır.
Jaylen Nowell'e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz."
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