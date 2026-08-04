Mustafa Erhan Hekimoğlu'na 'Semih' modeli!
Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun kiralık gönderilmesi gündeme geldi. Genç oyuncunun ise tıpkı takım arkadaşı Semih Kılıçsoy gibi yurt dışında bir takıma kiralık gitmek istediği öğrenildi.
Giriş: 04 Ağustos 2026 - 12:25 Güncelleme:
Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor.
Son olarak Süper Lig'den Gaziantep FK'nin kiralamak istediği 19 yaşındaki futbolcu, bu transfere sıcak bakmadı.
Yurt dışına gitmek isteyen Mustafa Erhan'ın buralardan gelecek tekliflere öncelik vereceği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon Semih Kılıçsoy'u İtalyan ekibi Cagliari'ye kiralayan Beşiktaş da Mustafa Erhan'ın benzer şekilde kendini gösterebileceği bir yerde forma giymesini istiyor.
Hollanda ekibi Vitesse'nin yanı sıra birkaç kulübün radarında olan Mustafa Erhan Hekimoğlu kararını kısa süre içerisinde verecek.
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