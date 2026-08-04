Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Mustafa Erhan Hekimoğlu'na 'Semih' modeli!

        Mustafa Erhan Hekimoğlu'na 'Semih' modeli!

        Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun kiralık gönderilmesi gündeme geldi. Genç oyuncunun ise tıpkı takım arkadaşı Semih Kılıçsoy gibi yurt dışında bir takıma kiralık gitmek istediği öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 12:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mustafa Erhan'a 'Semih' modeli!

        Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

        Son olarak Süper Lig'den Gaziantep FK'nin kiralamak istediği 19 yaşındaki futbolcu, bu transfere sıcak bakmadı.

        Yurt dışına gitmek isteyen Mustafa Erhan'ın buralardan gelecek tekliflere öncelik vereceği öğrenildi.

        Geçtiğimiz sezon Semih Kılıçsoy'u İtalyan ekibi Cagliari'ye kiralayan Beşiktaş da Mustafa Erhan'ın benzer şekilde kendini gösterebileceği bir yerde forma giymesini istiyor.

        Hollanda ekibi Vitesse'nin yanı sıra birkaç kulübün radarında olan Mustafa Erhan Hekimoğlu kararını kısa süre içerisinde verecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dünyada Nasıl? - 2 Ağustos 2026 (El Nino Etkisi: Aşırı Sıcaklar Bir "Afet" Mi?)

        Gizem Ösün'ün sunduğu "Dünyada Nasıl?" programının bu bölümünde, küresel çapta yaşanan aşırı sıcak hava dalgalarını ve ülkelerin bu durumla nasıl başa çıktığını inceliyoruz. Avrupa'yı etkisi altına alan kavurucu sıcakların nedenleri, El Nino'nun etkileri ve "Omega Blokajı"nın Türkiye'ye yansımaların...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ