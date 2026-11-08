Orkun Kökçü cezalı duruma düştü!
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni konuk ettiği 11. hafta maçında sarı kart gören Orkun Kökçü, cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlıların kaptanı, 12. haftadaki Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Giriş: 08 Kasım 2026 - 22:41 Güncelleme:
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlarken, Orkun Kökçü maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
55. dakikada sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Orkun Kökçü, Oğulcan Ülgün'ü formasından çekince Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Tecrübeli futbolcu, bu kartla 12. haftadaki Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.
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