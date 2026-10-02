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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı yeni yönetimini onaylatacak

        Serdal Adalı yeni yönetimini onaylatacak

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, aldığı olağanüstü seçim kararı sonrası yeni yönetimini belirledi. Üyeler, haftasonu yapılacak seçimde Adalı'nın yeni yönetimini onaylayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        Adalı yeni yönetimini onaylatacak

        Beşiktaş Kulübü, ekim ayının ilk hafta sonunu yoğun genel kurul gündemleriyle geçirecek.

        Siyah-beyazlı kulüpte ilk olarak yarın olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yapılacak. Pazar günü de mevcut başkan Serdal Adalı'nın tek aday olarak gireceği seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek.

        Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'nda yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak olağan idari ve mali genel kurulda Beşiktaş Kulübünün 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki dönemi idari ve mali yönden ibraya sunulacak. Aynı zamanda 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 mali yılı konsolide bütçesi görüşülüp oylanacak.

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        4 Ekim Pazar günü de siyah-beyazlı kongre üyeleri, sandık başına gidecek.

        Başkan Serdal Adalı'nın olağanüstü seçim kararı almasının ardından tek başına gireceği seçimde siyah-beyazlı kongre üyeleri, Adalı'nın oluşturduğu yeni yönetim listesini oylayacak.

        Seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak.

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        #beşiktaş
        #Serdal Adalı
        #Sinan Erdem Spor Salonu
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