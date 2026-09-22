Beşiktaş'ta Vlahovic sakatlandı!

Beşiktaş'ın golcü ismi Dusan Vlahovic, milli araya girerken sakatlandı. Sırp santrforun sağ arka adalesinde gerilme tespit edildiği öğrenildi.

Sırbistan Milli Takımı'na çağrılan 26 yaşındaki yıldızın riske edilmeyerek UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4 karşılaşmada da forma giymeyeceği bildirildi.

Milli takım kampına katılmak yerine İstanbul'da kalacak olan Vlahovic'in, sağlık ekibinin kontrolünde bireysel çalışmalarını ve tedavi programını sürdürmesi planlanıyor.

Beşiktaş cephesinde Vlahovic'in milli ara boyunca tamamen hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

7 MAÇTA 5 GOL

Sezon başında Beşiktaş'a katılan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla şu ana kadar 7 resmi karşılaşmada 5 gol kaydetti. Vlahovic, son olarak Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında da ağları havalandırdı.