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        Beşiktaş'ta Vlahovic sakatlandı!

        Süper Lig'de ilk 6 haftada 12 puan toplayarak milli araya giren Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic sakatlandı. Sağ arka adalesinde gerilme tespit edilen Sırp santrfor, ülkesi Sırbistan'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek. Tecrübeli golcünün milli ara dönüşü tam olarak hazır hale gelmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 14:36 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta Vlahovic sakatlandı!

        Beşiktaş'ın golcü ismi Dusan Vlahovic, milli araya girerken sakatlandı. Sırp santrforun sağ arka adalesinde gerilme tespit edildiği öğrenildi.

        Sırbistan Milli Takımı'na çağrılan 26 yaşındaki yıldızın riske edilmeyerek UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4 karşılaşmada da forma giymeyeceği bildirildi.

        Milli takım kampına katılmak yerine İstanbul'da kalacak olan Vlahovic'in, sağlık ekibinin kontrolünde bireysel çalışmalarını ve tedavi programını sürdürmesi planlanıyor.

        Beşiktaş cephesinde Vlahovic'in milli ara boyunca tamamen hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

        7 MAÇTA 5 GOL

        Sezon başında Beşiktaş'a katılan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla şu ana kadar 7 resmi karşılaşmada 5 gol kaydetti. Vlahovic, son olarak Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında da ağları havalandırdı.

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        #Vlahovic
        #beşiktaş
        #Sırbistan
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