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        Beşiktaş'tan 1 galibiyet, 1 mağlubiyet!

        Slovakya'da çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Avusturya'da katıldığı hazırlık turnuvasında SV Mattersburg'u 1-0 yenerken, Widzew Lodz'a ise 2-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 23:08 Güncelleme:
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        Beşiktaş'tan 1 galibiyet, 1 mağlubiyet!

        İlk karşılaşmada siyah-beyazlı takım, Avusturya ekibi SV Mattersburg ile karşılaştı.

        Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, sahaya Emir Yaşar, Asım Efe Işık, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Fahri Kerem Ay, Ali Pağda, Ahmet Sami Bircan, İlhan Fakılı ve Semih Kılıçsoy ilk 11'iyle çıktı.

        SV Mattersburg ise Michael Stöger, Peter Haring, Lukas Kaiser, Maximilian Wodicka, Gabriel Federer, Daniel Markl, Harvey Ortner, Roman Hofmann, Lukas Secco, Christoph Halper ve Justin Strodl ilk 11'iyle sahada yer aldı.

        Pappelstadion'da yapılan müsabakalar 35'er dakikadan iki devre halinde oynandı.

        SV Mattersburg maçının ilk yarısı 0-0'lık golsüz eşitlikle sona erdi.

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        İkinci yarının hemen başında Beşiktaş, 37. dakikada İlhan Fakılı'nın attığı şık golle 1-0 öne geçti.

        Maçta başka gol olmadı ve ilk karşılaşmada siyah-beyazlılar, Avusturya ekibi SV Mattersburg'u 1-0 yendi.

        BEŞİKTAŞ, WIDZEW LODZ'A 2-0 KAYBETTİ

        Siyah-beyazlılar, turnuvadaki ikinci ve son maçında Polonya ekibi Widzew Lodz ile karşı karşıya geldi.

        Beşiktaş, mücadeleye Emre Bilgin, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Kartal Cengizer, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Devrim Şahin ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ilk 11'iyle çıktı.

        Polonya temsilcisi ise karşılaşmada Bartlomiej Dragowski, Ricardo Visus, Christopher Cheng, Emil Kornvig, Fran Alvarez, Angel Baena, Sebastian Bergier, Przemyslaw Wisniewski, Carlos Isaac, Julian Shehu ve Karol Swiderski ilk 11'yle mücadele etti.

        Widzew Lodz, 30. dakikada Emil Kornvig attığı golle skoru 1-0 yaptı.

        Mücadelenin ilk yarısını Polonya ekibi 1-0 önde kapattı.

        İkinci devrede 47. dakikada Fran Alvarez ile bir gol daha bulan Widzew Lodz, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

        EMİRHAN TOPÇU, KADRODA YER ALMADI

        Beşiktaş'ın Slovakya kampında bugün oynadığı iki hazırlık müsabakasında savunma oyuncusu Emirhan Topçu kadroda yer almadı.

        Kulüpten alınan bilgiye göre yapılan sakatlık risk analizleri sonucunda Emirhan'ın kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

        Öte yandan kaptan Orkun Kökçü ve Kassoum Ouattara da müsabakalarda forma giymedi.

        İLHAN FAKILI GÖRÜCÜYE ÇIKTI

        Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı, Mattersburg ile oynanan maçta ilk 11'de şans buldu.

        Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sol kanatta şans verdiği genç oyuncu, ikinci yarının başında şık bir vuruşla takımını öne geçirdi.

        Genç futbolcu, ilk yarıda zaman zaman rakip savunma karşısında tehlike oluştururken tribünlerden alkış aldı.

        MUSTAFA AZEM YORTAÇ PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

        Beşiktaş'ın SV Mattersburg ile oynadığı karşılaşmada savunmada görev yapan Mustafa Azem Yortaç, performansıyla ön plana çıktı.

        Dinamizminin yanı sıra teknik direktör Vincenzo Italiano'nun önde baskısını rakip karşısında uygulayan genç futbolcu, hamleleriyle taraftarın beğenisini kazandı.

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        SALİH ÖZCAN VE DOĞAN ALEMDAR MAÇI İZLEDİ

        Beşiktaş'ın yeni transferleri Salih Özcan ve Doğan Alemdar, hazırlık maçlarını saha kenarından takip etti.

        28 yaşındaki orta saha oyuncusu, yurt dışı kampına bugün dahil olurken hazırlık maçlarında arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

        Kaleci Doğan Alemdar da mücadeleyi yedek kulübesinin yanında izledi.

        MELİH AYDOĞDU VE ÖNDER ÖZEN TAKİP ETTİ

        Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ve futbol direktörü Önder Özen, hazırlık maçlarını tribünden izledi.

        Siyah-beyazlı kurmaylar, karşılaşmaları dikkatle takip etti.

        4 HAZIRLIK MAÇI GERİDE KALDI

        Beşiktaş, sezon öncesi kampında dört hazırlık maçını geride bıraktı.

        Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda Gyirmot'u 2-1 yenerken, MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı.

        Bugün oynanan maçlarda Mattersburg'u 1-0 ile geçen Beşiktaş, Widzew Lodz'a ise 2-0 mağlup oldu.

        Yeni sezona Slovakya'da hazırlanan siyah-beyazlı ekip, 14 Temmuz Salı günü TSİ 12.00'de Dinamo Malzenice, saat 18.30'da ise Spartak Trnava ile karşılaşacak.

        Beşiktaş, bu maçlarla yurt dışı kampını tamamlayacak.

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