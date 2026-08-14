Yaz transfer döneminin hareketli kulüplerinden Beşiktaş, orta saha hattına yapacağı takviye için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, Norveç ekibi Viking'de forma giyen 20 yaşındaki Tobias Moi ile ilgili görüşmelerini devam ettiriyor.

3 MİLYON EUROYA RET

Beşiktaş yönetimi, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için Viking'e 3 milyon euro seviyelerinde bonservis teklifinde bulundu. Ancak Norçev kulübü yapılan teklifi düşük bularak kabul etmedi.

Viking, oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmazken Beşiktaş ise yeni bir teklif hazırlığında.

Beşiktaş pazarlıkları sürdürürken transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Viking formasını 17 maçta giyen genç orta saha, 1 gol attı.