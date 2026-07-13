Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor!

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya’da sürdüren Beşiktaş, günün tek antrenmanını sabah saatlerinde yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşularıyla başlayıp, 5’e 2 top kapma, tam sahada taktiksel çalışma ve duran top çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, salon çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon çalışmalarına yarın TSİ 12.00’de Dynamo Malzenice ve 18.30’da Spartak Trnava ile yapacağı hazırlık maçlarıyla devam edecek.