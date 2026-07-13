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        Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor!

        Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 16:48 Güncelleme:
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        Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor!

        Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya’da sürdüren Beşiktaş, günün tek antrenmanını sabah saatlerinde yaptı.

        Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşularıyla başlayıp, 5’e 2 top kapma, tam sahada taktiksel çalışma ve duran top çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, salon çalışmasıyla sona erdi.

        Siyah-beyazlılar, yeni sezon çalışmalarına yarın TSİ 12.00’de Dynamo Malzenice ve 18.30’da Spartak Trnava ile yapacağı hazırlık maçlarıyla devam edecek.

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