Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor!
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 13 Temmuz 2026 - 16:48 Güncelleme:
Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya’da sürdüren Beşiktaş, günün tek antrenmanını sabah saatlerinde yaptı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşularıyla başlayıp, 5’e 2 top kapma, tam sahada taktiksel çalışma ve duran top çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, salon çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon çalışmalarına yarın TSİ 12.00’de Dynamo Malzenice ve 18.30’da Spartak Trnava ile yapacağı hazırlık maçlarıyla devam edecek.
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