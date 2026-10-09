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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü Sipay Bodrum FK Bodrum FK 0-2 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        Bodrum FK 0-2 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bodrum FK evinde ağırladığı Ankara Keçiörengücü'ne karşı sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 19:19 Güncelleme:
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        Bodrum FK sahasında 2 golle mağlup oldu

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bodrum FK sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        25. dakikada ceza sahası dışından Raice'in şutunda savunmadan dönen topla bulaşan Diouf pasını Roshi'ye aktardı. Roshi'nin şutunda top direkten dönerken, pozisyonun devamında yine Roshi, kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1

        53. dakikada Ezeh'in pasında ceza sahası dışı solundan Raice'in şutunda top ağlarla buluştu. 0-2

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        Stat: Bodrum İlçe

        Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Kadir Beyaz, Mahmut Gülle

        Bodrum FK: Bahri Tosun, Ajeti, Ali Aytemur, Emre Kaplan, Berşan Yavuzay, Mustafa Erdilman (Providence dk. 58), Ege Bilsel (Kerem Kayaarası dk. 77), Yusuf Sertkaya (Boran Başkan dk. 89), Ege Arslan (Loshaj dk. 46), Berkay Aslan (Moreira dk. 58), Aboubakar

        Yedekler: Ali Şahin Yılmaz, Furkan Apaydın, Devrim Şahin, Rüzgar Mehmet Adıyaman, İsmail Tarım

        Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz

        Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Wellington, Abdullah Çelik, Berkan Keskin, Duhan Aksu, Erkam Develi (Halil Can Ayan dk. 86), Roshi (Nabian dk. 75), İshak Karaoğul, Raice (Jefferson dk. 62), Ezeh (Fofana 75), Diouf (Oğuzhan Ayaydın dk. 87)

        Yedekler: Yunus Bahadır, Oğuzcan Çalışkan, Emre Satılmış, Enes Yılmaz, Süleyman Luş

        Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

        Goller: Gol: Roshi (dk. 25), Raice (dk. 53) (Ankara Keçiörengücü)

        Sarı kartlar: Erkam Develi, Nabian (Ankara Keçiörengücü), Ege Arslan, Mustafa Erdilman, Moreira (Bodrum FK)

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        #Bodrum FK
        #Ankara Keçiörengücü
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