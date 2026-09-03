Bodrum FK - Esenler Erokspor: 0-0 (MAÇ SONUCU)
Bodrum FK ile Esenler Erokspor, 1. Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelirken, mücadele başladığı gibi 0-0 berabere tamamlandı.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasındaki Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor maçı 0-0 bitti.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Oğuzhan Kocaçoban, Mehmet Erdoğan
Bodrum FK: Sousa, Ali Aytemur, İsmail Tarım, Emre Kaplan, Berşan Yavuzay, Yusuf Sertkaya (Dk. 89 Devrim Şahin), Adem Metin Türk (Dk. 46 Providence), Boran Başkan (Dk. 46 Ege Arslan), Ali Habeşoğlu (Dk. 70 Aboubakar), Ege Bilsel, Loshaj (Dk. 76 Enes Koç)
Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Claro, Bahadır Öztürk, Erkan Kaş (Dk. 71 Enes Alıç), Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar, Janvier (Dk. 71 Buljubasic), Kanga, Yusuf Erdoğan (Dk. 66 Burak Çoban), Zeqiri (Dk. 46 Faye), Samudio (Dk. 83 Kubilay Kanatsızkuş)
Sarı kartlar: Dk. 31 Boran Başkan, Dk. 31 Berşan Yavuzay, Dk. 49 Providence, Dk. 78 Emre Kaplan (Bodrum FK), Dk. 45+1 Erkan Kaş, Dk. 90 Mikail Okyar, Dk. 90+3 Hayrullah Bilazer (Turka Esenler Erokspor)