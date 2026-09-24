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        Haberler Spor Diğer Bodrum Yarı Maratonu’nda 9. yıl heyecanı

        Bodrum Yarı Maratonu’nda 9. yıl heyecanı

        Türkiye'nin tanınmış turizm merkezlerinden Bodrum, 2-3 ve 4 Ekim tarihlerinde dokuzuncu kez Bodrum Yarı Maratonu'na ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 13:06 Güncelleme:
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        Bodrum Yarı Maratonu'nda 9. yıl heyecanı

        Türkiye’nin tanınmış turizm merkezlerinden Bodrum, 2-3 ve 4 Ekim tarihlerinde dokuzuncu kez Bodrum Yarı Maratonu’na ev sahipliği yapacak. Kayıtların tamamlanmasının ardından organizasyona 23 farklı ülkeden toplam 2 bin 500 sporcu katılacak.

        DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN SPORCULAR KOŞACAK

        Mint Organizasyon tarafından düzenlenen Bodrum Yarı Maratonu’nda bu yıl da yerli ve yabancı sporcular koşu heyecanını yaşayacak. 23 ülkeden toplam 2 bin 500 sporcu, Bodrum’un denizi, tarihi ve kent yaşamı eşliğinde 21K, 10K ve 5K parkurlarında koşacak. Bodrum’un “Sarı Yaz” günlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Kazakistan, İran, İsveç, Sudan, İsviçre, Güney Afrika, Turks ve Caicos Adaları, Fas, Ürdün, Danimarka, Hollanda, Ukrayna, Lüksemburg, Belarus, Kanada, Belçika ve Moldova’dan sporcular yer alacak.

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        Asics ve Bodrum Belediyesi’nin ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve BODER’in destekleriyle gerçekleştirilecek Bodrum Yarı Maratonu’nda; Acıbadem, Garmin, Uludağ Premium, Herbalife, Very Chic Hotel, 3 Enerji Elektrik, Sünger Pizza, Müskebi Suit Apart ve Fifi Bistro co-sponsor, MediaMarkt da katılımcı marka olarak yer alacak.

        BODRUM’UN TARİHİ NOKTALARINDAN GEÇEN ÜÇ PARKUR

        Bodrum Yarı Maratonu, 21K, 10K ve 5K olmak üzere üç farklı parkurda gerçekleştirilecek. Her üç rotada da sporculara Bodrum’un kendine özgü kent dokusu eşlik edecek.

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        Startın Bodrum Belediye Meydanı’ndan verileceği yarışlarda koşucular; Myndos Kapısı, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, Kumbahçe ve marina hattı gibi kentin simge noktalarından geçecek. 21K parkuru Bitez ve Konacık yönünde devam ederken, 10K ve 5K rotaları Bodrum merkezinde daha kısa mesafeli bir yarış deneyimi sunacak.

        Beyaz evler ve begonvillerin yanı sıra sahil hattı ve tarihi yapıların eşlik edeceği parkurlarda sporcular, Bodrum’un farklı noktalarını koşu boyunca yakından görme fırsatı bulacak.

        Yarışlar 4 Ekim Pazar günü yapılacak. 21K saat 07.30’da, 10K ve 5K ise saat 07.45’te Bodrum Belediye Meydanı’ndan start alacak.

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        ÇOCUKLARIN EMEĞİ VE KOŞU HEYECANI BODRUM’DA BULUŞACAK

        Bodrum Yarı Maratonu’nun sosyal sorumluluk çalışmalarında çocuklar önemli bir yere sahip. Yarışı tamamlayan sporculara verilen özel tasarım finisher madalyaları, Bodrum Sağlık Vakfı bünyesindeki özel gereksinimli çocukların el emeğiyle hazırlanıyor. Böylece sporcuların alacağı madalyalar, organizasyonun sosyal sorumluluk anlayışını da taşıyacak.

        Çocukların koşu heyecanı ise 3 Ekim Cumartesi günü Bodrum Belediye Meydanı’nda saat 11.00’de düzenlenecek Çocuk Koşusu ile başlayacak. Farklı yaş gruplarındaki çocukların katılacağı etkinlik, onların spora erken yaşta ilgi duymasını desteklerken ana yarışlar öncesinde Bodrum’daki organizasyon programına da hareket katacak.

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        #Bodrum Yarı Maratonu
        #türkiye
        #BODRUM
        #maraton
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