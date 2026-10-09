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        Boluspor'da Mustapha Yatabare dönemi!

        Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor'un yeni teknik direktörü Mustapha Yatabare oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 16:38 Güncelleme:
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        Boluspor'da Yatabare dönemi!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un teknik direktörü Mustapha Yatabare oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, takımın başına Mustapha Yatabare'nin getirildiği bildirildi.

        Açıklamada, Fatih Atik ve Sinan Özkan'ın yardımcı antrenör, Yiğit Yılmazer'in kaleci antrenörü, Mehmet Sait Ulucan'ın ise maç ve performans analisti olarak görev yapacağı kaydedildi.

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        #Yatabare
        #1. Lig
        #boluspor
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