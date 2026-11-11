Castrol Euroleague'in Türkiye’deki yeni resmi partneri oldu

Castrol ile Avrupa Ligi (EuroLeague) organizasyonu arasında 2 yıllık sponsorluk anlaşması yapıldı.

Frankie Galataport'ta gerçekleştirilen basın toplantısına Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Cansu Taç Ekmekçiler, Avrupa Ligi Ticari Direktörü Gawain Davies ve eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay katıldı.

Bir yıl aradan sonra EuroLeague ile işbirliği anlaşması yapmaktan heyecan duyduklarını dile getiren Cansu Taç Ekmekçiler, "2021'de başladığımız ve bir yıl ara verdiğimiz bu yolculuğu 2 sene daha süreceğiz. EuroLeague'e olan ilginin artması önemli. Türkiye, Avrupa Ligi'nde en fazla takipçiye sahip ülke. Bu platform ile Castrol'ü bir araya getirmek kaçınılmazdı. Çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

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Avrupa Ligi'nin Türkiye'de 16 milyon takipçisi olduğunu aktaran Cansu Taç Ekmekçiler, "Bu, çok yüksek bir rakam. Kadın ve erkek oranları neredeyse yarı yarıya. Çok ciddi bir kadın takipçi var. Birçok spor dalında sponsorluklarımız var. EuroLeague'i klasik bir sponsorluk olarak görmüyoruz. İçerik ve medya partneriyiz. Amacımız doğru hikayeler yaratmak ve ortak içerik çıkarmak. Güzel içeriklerin yer aldığı bir sezon olmasını diliyorum." diye konuştu.

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Avrupa Ligi Ticari Direktörü Gawain Davies, Türkiye'nin EuroLeague'in en önemli pazarlarından biri olduğunu vurguladı.

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Türk basketbolseverlerin Avrupa Ligi organizasyonuna gösterdiği ilginin altını çizen Davies, "Türkiye, en fazla taraftara sahip olduğumuz pazarlardan biri. Çok büyük ve önemli bir pazar. İstanbul'da olmak son derece etkileyici. Burada kendimizi çok farklı hissediyoruz. EuroLeague, Türkiye'de büyük aşama kaydetti. Türkiye, bizim için son derece önemli bir pazar olmaya devam edecek. Türk basketbolseverlere hizmet etmek bizim için büyük bir keyif." dedi.

Avrupa Ligi'nin ticari açıdan en güçlü dönemini yaşadığını kaydeden Gawain Davies, "Genişleme ve yenilik dönemine girdik. Amacımız bu tür ortaklıklar geliştirmek. Castrol ile işbirliğimiz, sponsorluğun ötesine geçen farklı bir ortaklık olacak. EuroLeague'in marka değerini Castrol ile birlikte yükselteceğiz. Onları aramızda görmekten büyük heyecan duyuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ise Avrupa Ligi ile yaptıkları sponsorluk anlaşması dolayısıyla Castrol'ü tebrik ederek, işbirliğinin uzun soluklu olması dileğinde bulundu.