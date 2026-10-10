Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertli ekip 3 puanı 3 golle altı.

3-0'lık galibiyetin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maçı değerlendirdi.

Fenerbahçe Rize'de 3 puanı 3 golle aldı! Haberi Görüntüle

Deneyimli teknik adam, "Rizespor'a hazırlanırken, ne kadar iyi bir takım olduklarını anlattık. Bir golü bulduk, maça iyi başladık ama Rizespor ataklarını geliştirdi. Onlar da bize gol atabilirdi. Devre arası daha baskılı oynamamız gerektiğini anlattık. Daha sonra değişikliklerle maçı 3-0 kazanmasını bildik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum, yolumuza devam ediyoruz." dedi.

REKLAM

İsmail Kartal, "Çok fazla pozisyon beklemiyorduk, onlar da iyi yakım. Üç gol attık ama daha fazla olabilirdi. Rizespor da atabilirdi. Onlara da başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Fenerbahçe Rize'de 7 maçtır puan bırakmıyor! Haberi Görüntüle

ASTON VILLA MESAJI

Deneyimli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçıyla ilgili, "Aston Villa, Brentford ile 2-2 berabere kalmış. Şimdi konsantrasyonumuzu o maça çevireceğiz. Oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmak için çalışacağız." dedi.