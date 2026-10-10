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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Aston Villa mesajı!

        İsmail Kartal'dan Aston Villa mesajı!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Sarı- lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal galibiyetin ardından konuştu. Kartal, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Aston Villa maçı için önemli açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 22:01 Güncelleme:
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        İsmail Kartal'dan Aston Villa mesajı!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertli ekip 3 puanı 3 golle altı.

        3-0'lık galibiyetin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maçı değerlendirdi.

        Fenerbahçe Rize'de 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe Rize'de 3 puanı 3 golle aldı! Haberi Görüntüle

        Deneyimli teknik adam, "Rizespor'a hazırlanırken, ne kadar iyi bir takım olduklarını anlattık. Bir golü bulduk, maça iyi başladık ama Rizespor ataklarını geliştirdi. Onlar da bize gol atabilirdi. Devre arası daha baskılı oynamamız gerektiğini anlattık. Daha sonra değişikliklerle maçı 3-0 kazanmasını bildik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum, yolumuza devam ediyoruz." dedi.

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        İsmail Kartal, "Çok fazla pozisyon beklemiyorduk, onlar da iyi yakım. Üç gol attık ama daha fazla olabilirdi. Rizespor da atabilirdi. Onlara da başarılar diliyoruz." diye konuştu.

        Fenerbahçe Rize'de 7 maçtır puan bırakmıyor!
        Fenerbahçe Rize'de 7 maçtır puan bırakmıyor! Haberi Görüntüle

        ASTON VILLA MESAJI

        Deneyimli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçıyla ilgili, "Aston Villa, Brentford ile 2-2 berabere kalmış. Şimdi konsantrasyonumuzu o maça çevireceğiz. Oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmak için çalışacağız." dedi.

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        #fenerbahçe
        #İsmail Kartal
        #ASTON VİLLA
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