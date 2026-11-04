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        Haberler Spor Basketbol Cedi Osman'dan kötü haber: Ameliyat olacak

        Cedi Osman'dan kötü haber: Ameliyat olacak

        A Milli Basketbol Takımımız'ın ve PAOK'un yıldız oyuncularından Cedi Osman'ın sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildi. Yunan ekibi, Cedi Osman'ın ameliyat olacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 18:21 Güncelleme:
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        Cedi Osman'dan kötü haber!

        A Milli Erkek Basketbol Takımımız'da forma giyen Cedi Osman'dan kötü haber geldi.

        CEDİ OSMAN AMELİYAT OLACAK

        Yunan ekibi PAOK'un resmi hesabından yapılan açıklamada, dizinde rahatsızlık hisseden Cedi Osman'ın sabah saatlerinde MR incelemesinden geçtiği belirtildi.

        Yapılan kontroller sonucunda milli basketbolcunun sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildiği bildirildi.

        PAOK, Cedi Osman'ın sakatlığının tedavisi için önümüzdeki günlerde artroskopik ameliyat geçireceğini duyurdu.

        PAOK SAKATLIĞI AÇIKLADI

        Yunanistan temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Cedi Osman, dizinde rahatsızlık hissetmesi üzerine bu sabah MR çektirdi. Muayene sonucunda sağ dizinde menisküs yırtığı olduğu tespit edildi. Önümüzdeki günlerde sakatlığını tedavi etmek için artroskopik ameliyat geçirecek. PAOK'taki herkes Cedi Osman'ın yanındadır ve kendisine acil şifa ve en kısa sürede sahalara dönüş temennisindedir."

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        #cedi osman
        #PAOK
        #sakatlık
        #A Milli Erkek Basketbol Takımı
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