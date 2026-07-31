Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea'ye Abramovich dönemi yüzünden dev ceza!

        Chelsea'ye Abramovich dönemi yüzünden dev ceza!

        İngiltere Premier Lig devi Chelsea'ye, Abramovich döneminde menajerlere yapılan 'gizli' ödemeler nedeniyle 2 dönem transfer yasağı ve 10 milyon sterlin para cezası verildi. Transfer yasağı cezası 2027'ye ertelendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 19:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Chelsea'ye dev ceza!

        Chelsea'nin Roman Abramovich dönemine uzanan mali işlemleriyle ilgili yürütülen inceleme sonrası Londra kulübü transfer cezasına çarptırıldı.

        İngiltere Futbol Federasyonu, menajer ödemelerine ilişkin düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle Chelsea'ye 10 milyon sterlin para cezası verdi. Chelsea'nin ayrıca art arda iki transfer döneminde yeni futbolcu kaydetmesini engelleyen bir yaptırımla cezalandırıldığı ancak bu kararın 2027 yılına kadar askıya alındığı belirtildi.

        47 MİLYON STERLİNLİK GİZLİ ÖDEME

        Chelsea, 2011 ile 2018 yılları arasında kayıtlı olmayan menajerlere ve üçüncü taraflara toplam 47 milyon sterlinlik gizli ödeme yapıldığını kabul etti.

        İncelemeye konu olan ihlallerin genel olarak 2009-2022 dönemini kapsadığı ifade edildi.

        74 İHLALİ KULÜP BİLDİRDİ

        Todd Boehly ve Clearlake Capital yönetimi, kulübü 2022 yılında devralmasının ardından geçmiş döneme ait mali kayıtları incelemiş ve İngiltere Futbol Federasyonu'na toplam 74 olası kural ihlalini bildirmişti.

        Chelsea'nin yeni sahipleri, soruşturma sürecinde federasyonla iş birliği yaptı ve geçmiş döneme ait belgeleri yetkililerle paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kan donduran detaylar ortaya çıktı... Ferhat'ı öldürüp kılığına girdiler

        İstanbul'da düğün fotoğrafçısı 37 yaşındaki Ferhat Açık'ın vahşice katledilmesine ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı. Açık, en mutlu gününde düğün fotoğraflarını çektiği Okan Kılıç tarafından, dış çekim bahanesiyle Arnavutköy'deki ormanlık alana götürüldü. Burada elleri bağlanan Açık'ın önce...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cem Küçük için tutuklama talebi
        Cem Küçük için tutuklama talebi
        Donald Trump: İran'ı vuracağız
        Donald Trump: İran'ı vuracağız
        Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
        Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
        Yangınlarda son durum! Balıkesir'de korkutan gelişme!
        Yangınlarda son durum! Balıkesir'de korkutan gelişme!
        Evde çıkan arbedede baba öldü, oğlu tutuklandı!
        Evde çıkan arbedede baba öldü, oğlu tutuklandı!
        İspanyol uzman: İspanya İsrail tarafından saldırıya uğradı
        İspanyol uzman: İspanya İsrail tarafından saldırıya uğradı
        Bugün Ne Oldu? 31 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 31 Temmuz 2026 haberleri
        Tedesco'nun gözü Diego Carlos'ta!
        Tedesco'nun gözü Diego Carlos'ta!
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Rafael Leao derbisi!
        Rafael Leao derbisi!
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Türk yönetmen çekecek
        Türk yönetmen çekecek
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası