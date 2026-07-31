Chelsea'ye Abramovich dönemi yüzünden dev ceza!

Chelsea'nin Roman Abramovich dönemine uzanan mali işlemleriyle ilgili yürütülen inceleme sonrası Londra kulübü transfer cezasına çarptırıldı.

İngiltere Futbol Federasyonu, menajer ödemelerine ilişkin düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle Chelsea'ye 10 milyon sterlin para cezası verdi. Chelsea'nin ayrıca art arda iki transfer döneminde yeni futbolcu kaydetmesini engelleyen bir yaptırımla cezalandırıldığı ancak bu kararın 2027 yılına kadar askıya alındığı belirtildi.

47 MİLYON STERLİNLİK GİZLİ ÖDEME

Chelsea, 2011 ile 2018 yılları arasında kayıtlı olmayan menajerlere ve üçüncü taraflara toplam 47 milyon sterlinlik gizli ödeme yapıldığını kabul etti.

İncelemeye konu olan ihlallerin genel olarak 2009-2022 dönemini kapsadığı ifade edildi.

74 İHLALİ KULÜP BİLDİRDİ

Todd Boehly ve Clearlake Capital yönetimi, kulübü 2022 yılında devralmasının ardından geçmiş döneme ait mali kayıtları incelemiş ve İngiltere Futbol Federasyonu'na toplam 74 olası kural ihlalini bildirmişti.

Chelsea'nin yeni sahipleri, soruşturma sürecinde federasyonla iş birliği yaptı ve geçmiş döneme ait belgeleri yetkililerle paylaştı.