Çorum FK, Erhan Erentürk'ü transfer etti!
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, kaleci Erhan Erentürk'ü transfer etti.
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 18:30 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, kaleci Erhan Erentürk'ü kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Erhan Erentürk ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Oyuncunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.
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