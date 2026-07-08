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        Haberler Spor Futbol Transfer 1. Lig Çorum FK Çorum FK, Erhan Erentürk'ü transfer etti!

        Çorum FK, Erhan Erentürk'ü transfer etti!

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, kaleci Erhan Erentürk'ü transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 18:30 Güncelleme:
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        Çorum FK kalesini güçlendirdi!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, kaleci Erhan Erentürk'ü kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Erhan Erentürk ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Oyuncunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.

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