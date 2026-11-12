Crystal Palace'ta Pierre Sage dönemi sona erdi!

İngiltere Premier Lig temsilcisi Crystal Palace, teknik direktör Pierre Sage ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Fransız teknik adam ligde 10 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 7 puan topladı ve son sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 5 puanla 21. sırada konumlandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 malğubiyet alan İngiliz ekibi, 1.13 puan ortalaması tutturdu.