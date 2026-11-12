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        Haberler Spor Futbol İngiltere Crystal Palace'ta Pierre Sage dönemi sona erdi!

        Crystal Palace'ta Pierre Sage dönemi sona erdi!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, teknik direktör Pierre Sage ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 16:12 Güncelleme:
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        Palace, Sage ile yollarını ayırdı

        İngiltere Premier Lig temsilcisi Crystal Palace, teknik direktör Pierre Sage ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Fransız teknik adam ligde 10 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 7 puan topladı ve son sırada yer aldı.

        UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 5 puanla 21. sırada konumlandı.

        Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 malğubiyet alan İngiliz ekibi, 1.13 puan ortalaması tutturdu.

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        #Crystal Palace
        #premier lig
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