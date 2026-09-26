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        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Orhan Okulu

        Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Mustafa Taş'ı mağlup eden Orhan Okulu, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 20:23 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Orhan Okulu!

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından 57 yıl aradan sonra düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı.

        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen organizasyonda 8 başpehlivan ve 84 pehlivan mücadele etti.

        Başhehlivanlık finalinde, Erkan Taş'ı mağlup eden Mustafa Taş ile Seçkin Duman'ı yenen Orhan Okulu karşı karşıya geldi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, final müsabakasını izlemek için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti. Erdoğan, final öncesinde başpehlivanlar Orhan Okulu ve Mustafa Taş'a başarılar diledi.

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        Yaklaşık 2 saat süren final mücadelesinde Orhan Okulu, Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivan oldu.

        Başpehlivan Orhan Okulu'ya, şampiyonluk kemerini ve kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş verdi.

        Başaltı A boyunda şampiyon olan Necip Al da başpehlivanlığa yükseldi.

        Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda boylarına göre şampiyon olan isimler de şöyle:

        Başaltı B: Kerem Kahya

        Büyük orta: Caner Arslan

        Küçük orta büyük: Melih Özdemir

        Küçük orta küçük: Alper Çelik

        Deste büyük: Can Ergen

        Deste orta: Yiğit Aktaş

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        Deste küçük: Kadir Buğra Dikik

        Ayak: Emirhan Yüksel

        Tozkoparan: Seyid Ali Kızıltaş

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        #Cumhurbaşkanlığı Kupası
        #başpehlivan
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