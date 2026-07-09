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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Didier Deschamps: Rakibimiz Fas, hakemler değil!

        Didier Deschamps: Rakibimiz Fas, hakemler değil!

        FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Fas ile karşılaşacak Fransa'nın teknik adamı Didier Deschamps maç öncesinde Boston Stad'ında basın toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 10:06 Güncelleme:
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        "Rakibimiz Fas, hakemler değil!"

        Fransa Milli Takımının çalıştırıcısı, Deschamps, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile oynayacakları maç öncesinde Boston Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

        "HÜCUM ANLAMINDA BİTİRİCİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

        Deneyimli teknik adam, 14 golle şu anda kadar turnuvanın en skorer takımı olduklarının hatırlatılması üzerine, "Hücum anlamında bitirici olmak zorundayız. İki takımın da tüm alanlarda güçlü kozları var. Etkiliyiz ama bu konuda daha iyisini yapabilirdik. Bazen altı şans yakalar iki gol atarsınız, bazen de iki şans yakalar iki gol atarsınız. Önemli olan fırsatları değerlendirebilmektir." ifadelerini kullandı.

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        "BURAYA ÖYLESİNE OYNAMAYA GELMEDİLER KAZANMAK İÇİN BURDALAR"

        Deschamps, son 16 turunda eledikleri Paraguay ile Fas'ın profillerinin farklı olduğunu belirterek, "Fas'la dört yıl önce yarı finalde karşılaşmıştık. Afrika Uluslar Kupası finalinde oynadılar. Üst düzey bireysel yeteneklere sahipler. Buraya öylesine oynamaya gelmediler, kazanmak için buradalar. Bu harika takıma karşı hazır olmalı, performans göstermeli ve sonuca gitmeliyiz." dedi.

        TCHOUAMENI MAÇA YETİŞECEK Mİ?

        Kas sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'nin maça yetişip yetişemeyeceği sorusuna Deschamps, "Kendini daha iyi hissediyor daha fazla bir şey söyleyemem. Bugün antrenmanda yer alabilir. Diğer tüm oyuncularımız ise hazır durumda." yanıtını verdi.

        57 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Paraguay maçında Michael Olise'nin gördüğü sarı kartın iptal edilmesi yönündeki itirazlarını FIFA'nın kabul etmediği bilgisini paylaştı.

        "RAKİBİMİZ FAS, HAKEMLER DEĞİL"

        Deschamps, karşılaşmaya Arjantin'li hakem atanmasıyla ilgili soru üzerine de basın mensuplarına; ''Hakemlere güveniyorum. Rakibimiz Fas, hakem değil." yanıtını verdi.

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