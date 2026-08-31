Diego Carlos, Parma yolunda: İtalya'ya gitti!
Transfer sezonunda takımdaki birçok isimle yollarını ayıran Fenerbahçe'de Diego Carlos ile de yollar ayrılıyor. Brezilyalı futbolcu Parma ile anlaştı ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İtalya'ya gitti
Giriş: 31 Ağustos 2026 - 12:15 Güncelleme:
Son olarak Sofyan Amrabat ile yollarını ayıran Fenerbahçe, kadrodaki yabancı oyuncu sayısını düşürmek için girişimlerini sürdürürken Diego Carlos ile de yolun sonuna gelindi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre çizme ekibi Parma'nın Diego Carlos transferi için anlaşma sağladığı belirtildi.
Yine Di Marzio'nun haberine göre oyuncu transfer için İtalya'ya da gitti.
2024/2025 sezonunun devre arasında Aston Villa'dan kiralık olarak transfer edilen Diego Carlos için 11.47 milyon Euro bonservis ödenmişti.
Geçen sezonu da Como'da kiralık olarak geçiren Brezilyalı savunmacı sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe'ye geri döndü.
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Yaşadığı sakatlıklardan dolayı bekleneni veremeyen Diego Carlos, Fenerbahçe ile sadece 5 maçta forma giyebildi.
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