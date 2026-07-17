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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Dünya Kupası finalini Slavko Vincic yönetecek!

        Dünya Kupası finalini Slavko Vincic yönetecek!

        İspanya ve Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finalinde Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 09:36 Güncelleme:
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        Dünya Kupası finalini Vincic yönetecek!

        FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin, 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00’de New Jersey Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Final karşılaşmasında görev alacak hakemler de belli oldu.

        Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic görev yapacak. Vincic’in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek.

        Vincic, Türkiye’de 2024-25 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe’nin 0-0 berabere kaldığı derbi maçta da görev yapmıştı.

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