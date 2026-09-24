Milli maç arası öncesinde liderliği kaptıran Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk eleştirilerin odağındaki isim…

Trabzonspor deplasmanından farklı yenilgiyle dönen sarı-kırmızılılarda bazı yöneticilerin Okan Buruk’tan memnun olmadığı iddia edilmişti.

Başkan Dursun Aydın Özbek bizzat konuya dair bir açıklama yayınlamış ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.

HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in haberine göre; Galatasaray’da herhangi bir teknik direktör arayışı olmadığı belirtilirken Okan Buruk ise eleştirilere kafasını takmıyor.

Yakın çevresiyle yaptığı sohbette hakarete varan eleştirilere de değinen Buruk sezon sonu şampiyon olacağından emin.

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Dört sezon nasıl başarıya ulaştıysa yine aynı şekilde çalıştıklarını vurgulayan Buruk eleştirilere verilecek en güzel yanıtın sezon sonu alınacak kupalar olduğunu ifade ediyor.