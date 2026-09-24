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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk eleştirilere kafayı takmıyor!

        Okan Buruk eleştirilere kafayı takmıyor!

        Okan Buruk eleştirilere kafasını takmıyor. Başarılı çalıştırıcı sezon sonunda şampiyon olacağından emin ve kupalarla yanıt vereceğini ifade ediyor.

        Giriş: 24 Eylül 2026 - 10:59 Güncelleme:
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        Okan Buruk eleştirilere kafayı takmıyor!

        Milli maç arası öncesinde liderliği kaptıran Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk eleştirilerin odağındaki isim…

        Trabzonspor deplasmanından farklı yenilgiyle dönen sarı-kırmızılılarda bazı yöneticilerin Okan Buruk’tan memnun olmadığı iddia edilmişti.

        Başkan Dursun Aydın Özbek bizzat konuya dair bir açıklama yayınlamış ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.

        HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in haberine göre; Galatasaray’da herhangi bir teknik direktör arayışı olmadığı belirtilirken Okan Buruk ise eleştirilere kafasını takmıyor.

        Yakın çevresiyle yaptığı sohbette hakarete varan eleştirilere de değinen Buruk sezon sonu şampiyon olacağından emin.

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        Dört sezon nasıl başarıya ulaştıysa yine aynı şekilde çalıştıklarını vurgulayan Buruk eleştirilere verilecek en güzel yanıtın sezon sonu alınacak kupalar olduğunu ifade ediyor.

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        #galatasaray
        #Okan Buruk
        #Dursun Özbek
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