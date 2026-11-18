Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler, siyasetin sıcak başlıkları, Ankara kulislerinde konuşulanlar, siyasi iddialar ve tartışmalar Serap Belet ile Olaylar ve Görüşler programında ele alındı. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan gelişmeler, diplomasi trafiği, bölgesel hamleler ve k... Daha Fazla Göster

Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler, siyasetin sıcak başlıkları, Ankara kulislerinde konuşulanlar, siyasi iddialar ve tartışmalar Serap Belet ile Olaylar ve Görüşler programında ele alındı. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan gelişmeler, diplomasi trafiği, bölgesel hamleler ve küresel siyasette değişen dengeler masaya yatırıldı. Siyaset kulislerinde konuşulan iddialar, gündeme damga vuran açıklamalar ve siyasi polemiklerin perde arkası değerlendirildi. Türkiye'yi ve dünyayı yakından ilgilendiren gelişmelerin ne anlama geldiği, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla ele alındı. Gündemin en sıcak başlıklarından dış politikaya, Ankara kulislerinden uluslararası ilişkilere kadar merak edilen sorular yanıtlandı. Siyasi gelişmelerin olası etkileri, diplomatik adımlar ve bölgesel gelişmeler farklı bakış açılarıyla değerlendirildi. Olaylar ve Görüşler'de Serap Belet sordu; Hukukçu Dr. Onur İste, Gazeteci Aytunç Erkin, TÜRKGÜN Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, Gazeteci Ferhat Murat ve İletişim Bilimci Dr. Ali Haydar Fırat değerlendirdi. Daha Az Göster