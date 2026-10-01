Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'na veda etti. 40 yaşındaki efsane futbolcu, UEFA Uluslar B Ligi Grup 4'te oynanan İsveç karşılaşmasında son kez milli formayı giydi.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan tecrübeli hücumcu, mücadelenin 63. dakikasında oyundaki yerini Haris Tabakovic'e bıraktı.

Öte yandan maç, Viktor Gyökeres (61') ile Kerim Alajbegovic'in (80') kaydettiği karşılıklı gollerle 1-1 beraberlikle sona erdi.

İLK GOLÜNÜ, TÜRKİYE'YE ATTI

Kariyerinin ilk milli maçını 2 Haziran 2007'de EURO 2008 elemelerinde Türkiye'ye karşı oynayan Dzeko, bu müsabakada milli formayla ilk golünü de kaydetmişti.

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"HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

2014 ve 2026 Dünya Kupası'nda boy efsane forvet, İsveç karşılaşmasından önce yaptığı açıklamada milli takım formasını giymenin kendisi için her şeyden önemli olduğunu belirterek "Futbol oynayan her çocuk bir gün milli takımda forma giymek ister. Ben de hayallerimi gerçekleştirdim. Elimden gelenin en iyisini yaptım, ulaşabileceğim en üst noktaya ulaştım. Bu yüzden mutlu ayrılıyorum." diye konuşmuştu.

"ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ VERDİM"

Duygularının yoğunlaştığını ifade eden Dzeko, "Çocukluk günlerindekine benzer bir heyecan ve baskı hissediyorum. Sanki ilk adımlarımı atacakmışım gibi. Milli takım başlı başına bir duygu. Bunları gizlemek zor olacak ancak ilk düdük çaldığında başka bir şeyi düşünmeyeceğim. Milli takım için yapabileceğimin en iyisini yaptığımı biliyorum. Elimden gelen her şeyi verdim. Bu nedenle mutlu ve memnun ayrılıyorum. Çocuklarım veda kararından memnun değil. Artık geriye çocuklarımı ellerinden tutup tribüne götürmek ve Bosna Hersek'imiz için tezahürat yapmak kalıyor." demişti.

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Genç futbolculara da seslenen Dzeko, yeteneğin tek başına yeterli olmadığını ve hayallerinin peşinden giderken her gün daha fazla çalışmaları gerektiğini vurgulamıştı.

Öte yandan başkent Saraybosna'daki Mareşal Tito Caddesi'ne Edin Dzeko'nun 11 numaralı Bosna Hersek formasını giydiği büyük bir fotoğrafı asıldı ve Sönmeyen Ateş Anıtı'nın üzerindeki binaya da 11 numaralı forma giydirildi.

"10'LU KÖFTE" DZEKO'NUN VEDASI İÇİN 11'Lİ SERVİS EDİLDİ

Bosna Hersekli köfteciler, milli takıma veda eden Edin Dzeko hatırına, 10'lu köfteyi bugüne özel 11'li servis etti.

Başkent Saraybosna başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında Dzeko'nun milli formaya vedasının hatırına etkinlikler yapıldı.

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Bosna Hersek'te "cevapi" olarak bilinen köfteyi satan esnaf da milli takım kaptanı Dzeko'nun vedası için 10'lu servis ettikleri porsiyonları, futbolcunun forma numarası 11'e ithafen 11 adet olarak sundu.