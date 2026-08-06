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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Emirhan Topçu: İkinci yarıda toparlandık

        Emirhan Topçu: İkinci yarıda toparlandık

        Beşiktaş'ın defans oyuncusu Emirhan Topçu, Avrupa Ligi 3. eleme turundaki Hradec Kralove karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. İkinci yarıda toparlandıklarını belirten Topçu, "İlk yarı kötü başladık ama ikinci yarıda toparladık. 10 kişi kaldık, o da zordu ama golü bulduk. Güzel bir goldü. İyi çalışmıştık. Zorlu bir rakip olduğunu biliyorduk. Haftaya tekrar oynayacağız. Mutluyuz, bizim için güzel bir sonuç." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 22:39 Güncelleme:
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        "İkinci yarıda toparlandık"

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ın stoperi Emirhan Topçu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        "İKİNCİ YARIDA TOPARLADIK"

        Siyah-beyazlı futbolcu, "İlk yarı kötü başladık ama ikinci yarıda toparladık. 10 kişi kaldık, o da zordu ama golü bulduk. Güzel bir goldü. İyi çalışmıştık. Zorlu bir rakip olduğunu biliyorduk. Haftaya tekrar oynayacağız. Mutluyuz, bizim için güzel bir sonuç." ifadelerini kullandı.

        ITALIANO SÖZLERİ

        Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun savunmaya verdiği öneme de değinen Emirhan Topçu, "Hoca ilk geldiği günden bu yana savunma dedi. Tanışmadan 'Savunma' dedi. Savunmaya çok önem veriyor. Bizi zorluyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Üç maçtır gol yemiyoruz. İnşallah böyle devam eder." dedi.

        GOLÜ ÇIKARDIĞI POZİSYON

        Gol pozisyonundaki koşusunu anlatan Emirhan Topçu ise, "O tür koşularım pek fazla yoktur ama topun oraya geleceğini hissettim, oraya koştum ve top oraya geldi. Güzel de oldu." ifadelerini kullandı.

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