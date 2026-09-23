Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Emmanuel Emenike'den Fenerbahçe'ye ziyaret

        Emmanuel Emenike'den Fenerbahçe'ye ziyaret

        Nijeryalı eski futbolcu Emmanuel Emenike, Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 17:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Emenike'den Fenerbahçe'ye ziyaret!

        Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Emmanuel Emenike, sarı-lacivertli kulübü ziyaret ederek Genel Sekreter Mahmut Uslu, Yönetim Kurulu Üyeleri Tanju Kaya ve Savaş Adalet ile bir araya geldi.

        "HERKESİ YENİDEN GÖRDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLU VE HEYECANLIYIM"

        Emenike, ziyaretiyle ilgili duygularını paylaşarak kulüpte bulunduğu için harika hissettiğini söyledi. Emenike, "Burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Bu sıcak karşılamayı hissetmek beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Herkesi yeniden gördüğüm için çok mutlu ve fazlasıyla heyecanlıyım. Taraftarlarımızla aramızdaki bağın hala devam etmesinden çok memnunum çünkü biz bu kulüpte kocaman bir aileyiz. Bu yüzden onlarla sürekli konuşmak ve sohbet etmek benim için çok önemli. Maçlar sırasında da bana her zaman sorular soruyorlar. Onlarla sık sık konuşarak iletişimimi sürdürüyorum. Bu diyaloğumuzun bu şekilde olmasından çok büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

        REKLAM

        Nijeryalı futbolcunun ziyaretinde Mahmut Uslu tarafından Emenike'ye 29 numaralı forma hediye edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #emenike
        #fenerbahçe
        #ziyaret
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM'de: İran yıkılmayacak
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM'de: İran yıkılmayacak
        Suriye lideri Şara BM'de: İsrail Suriye'den çekilmeli
        Suriye lideri Şara BM'de: İsrail Suriye'den çekilmeli
        Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
        Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
        CHP'de peş peşe istifalar
        CHP'de peş peşe istifalar
        Bugün Ne Oldu? 23 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Eylül 2026 haberleri
        "Kaşifoğlu" ifade verdi
        "Kaşifoğlu" ifade verdi
        20 şüpheli adliyeye sevk edildi
        20 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Gedson Fernandes'ten Trabzonspor cevabı!
        Gedson Fernandes'ten Trabzonspor cevabı!
        “Vatandaşlık maaşı” kimlere verilecek?
        “Vatandaşlık maaşı” kimlere verilecek?
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan FATF açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan FATF açıklaması
        Ayrılık kısa sürdü
        Ayrılık kısa sürdü
        Fransız yıldız tekme tokat dövüldü iddiası!
        Fransız yıldız tekme tokat dövüldü iddiası!
        Bakan Çiftçi'den emniyet müdürlerine dikkat çeken talimat!
        Bakan Çiftçi'den emniyet müdürlerine dikkat çeken talimat!
        Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
        "Netanyahu BM'de İsrail'in diplomatik yıkımını gizleyemez"
        "Netanyahu BM'de İsrail'in diplomatik yıkımını gizleyemez"
        "Stressiz işe girdim"
        "Stressiz işe girdim"
        1 milyarder gelişmelerden fena korktu
        1 milyarder gelişmelerden fena korktu
        Dünyanın en iyi çorbaları seçildi: Beyran ikinci sırada!
        Dünyanın en iyi çorbaları seçildi: Beyran ikinci sırada!
        Alibaba Türkiye’de ilk bulut bölgesini kuruyor
        Alibaba Türkiye’de ilk bulut bölgesini kuruyor
        Külkedisi kompleksi
        Külkedisi kompleksi