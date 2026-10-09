Emre Belözoğlu: Her yaptığımız hamlede oyun geriye gitti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Galatasaray'a 3-1'lik skorla yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu.

"HER YAPTIĞIMIZ HAMLEDE OYUN GERİYE GİTTİ"

Milli maçlar için verilen aradan sonra iki takım için de zor bir müsabaka olduğunu ifade eden Belözoğlu, "Maçı oyunun başı, ortası ve sonu olarak ayırdığımızda, ortasında momentumun tamamen bize geçtiği, rakibin 10 kişi kalması ve sonrasında biraz iştahlandık. Bence bunun cezasını çekiyoruz. Hamleler yaptık. Her yaptığımız hamlede oyun geriye gitti. Takımımız çok genç bir takım, gelişime olan aday oyunculardan kurulu. Bu gece onlara acı bir tecrübe oldu. Oyuncu değişikliği sonrası oyun çok geriye gitti. Bu da kendime çıkarmam gereken bir ders. Yaptığımız hamle kazanma hamlesiydi. Beklediğimin çok altında oldu. Bizim için kötü bir son 10 dakika ile bitti. Genç oyuncular gelişime açık oyuncular. Onlara güveniyoruz. Bugün 90. dakikaya kadar oyuncular iyi mücadele etti. Bu bizim adımıza da üzüntü verici. Ders çıkarmak lazım, teknik adamlık böyle bir şey" diye konuştu.

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"BU SENE YAŞANANLAR ARTIK BU İŞİN ZİRVESİ, 2-3 SENEDİR TÜRK FUTBOLU FAZLASIYLA KAN KAYBETTİ"

Türk futbolunda uzun senelerden beri gelen problemlerin olduğunu belirten lacivert-beyazlıların teknik direktörü, "Bu acı çektiğimiz süreçlere yaşamaya bağışıklık gösterdi herkes. Bunları düşünmeden oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Bu sene yaşananlar artık bu işin zirvesi. 2-3 senedir bence Türk futbolu fazlasıyla kan kaybetti, değerini, itibarını kaybetti. Herkesin masumiyet karinesi önemlidir. Herkes suçu ispatlanana kadar da masumdur. Çocuk yaştan ülke futboluna hizmet etmiş birisi olarak acı verici bir tablo olduğunu söylemek zorundayım. Ülkem adına üzgünüm" şeklimde konuştu. Emre Belözoğlu ayrıca ligde ilk 10 sıranın kendileri için gerçekçi bir hedef olduğunu sözlerine ekledi.