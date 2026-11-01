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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!

        Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 2-2 berabere kaldıkları Beşiktaş maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarına tepki gösteren Belözoğlu, "Net 2 kırmızı kart vardı. İkinci yarıda da bizim oyuncumuzun kırmızı kartı var. Hakem oyunun kaderini etkileyecek hatalar yaptı" dedi. Tecrübeli teknik adam, isminin Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili olarak ise, "Fenerbahçe herkesin orada olmak istediği bir yer. Benim için de Fenerbahçe'nin yeri her zaman ayrı olacak. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Fenerbahçe'de göreve talip olmayı yakışıksız bir durum olarak görüyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, o göreve layık görülünür" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 22:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Belözoğlu'dan flaş F.Bahçe açıklaması

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, skora etki eden hatalara rağmen oyuncularının vazgeçmediğini söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, "Bugün ligin en iyi takımlarından birine karşı değerli bir mücadele verdik. Topa sahip olmada ligin üstünde, rotasyonlarda üst düzey bir takıma karşı oyuncularım ciddi bir geri dönüş gösterdi. Bütün oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Skora etki edecek hatalar olmasına rağmen vazgeçmediler. Kulübün vizyonuna karşı gösterdiğimiz reaksiyon değerliydi." dedi.

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        "İKİ KIRMIZI KART VERİLMEMESİNE RAĞMEN..."

        Beşiktaş'tan daha net pozisyonlara girdiklerini anlatan Emre Belözoğlu, "Beşiktaş rotasyonları güçlü olan bir takım. Onlara karşılık verdik. İki kırmızı kart verilmemesine rağmen oyuna ortaktık. Girdiğimiz pozisyonlar Beşiktaş'tan daha netti. Oyun anlamında üstün bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum. Oyunun devamında 4-4-2'ye döndüler. Beşiktaş baskıları seven bir takım. Biz bunları çalışmıştık. Belirlediğimiz bölgeler vardı. Buna göre çalıştık. Onların 4-4-2'ye dönmesine rağmen net üstünlük oluştu. 35 dakika baskın olduğumuz bir süreç var. Öne geçirecek pozisyonlar da yakaladık. Üzgün olduğumuz bir maç." diye konuştu.

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        Yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen bulundukları pozisyonun mutluluk verici olduğunu kaydeden Belözoğlu, "Galatasaray zor puan kaybediyor. Onların önde olduğu, büyük takımların onları yakalanmak için mücadele ettiği bir durum var. Güzel bir lig olduğunu düşünüyorum. Bizim net hedefimiz her maçı kazanmak. Onun dışında hedef söylemem doğru olmaz. Genç ve yeni kurulan bir takımız. Bugün geldiğimiz nokta mutluluk verici. Benim tek derdim Kasımpaşa'nın çok iyi bir sezon geçirmesi. Bunun için çok çalışıyoruz. Mutluluk verici bir sezon başı oldu bizim için." değerlendirmesinde bulundu.

        Maçın hakemini eleştiren Belözoğlu, "Bugün net 2 kırmızı kart vardı. İkinci yarıda da bizim oyuncumuzun kırmızı kartı var. Hakem oyunun kaderini etkileyecek hatalar yaptı. 40. dakikada kırmızı kartlar gösterilse farklı şeyler konuşabilirdik. Oyuncuların hakkını korumak için bu hakem gündemini oluşturmak lazım. Hakemler bence bu maçların kalitesine uygun davranmıyorlar. Oyunun gidişatını yakalayamıyorlar. Kötü bir hakem vardı. Attığımız gol neden verilmedi bilmiyorum. Skoru etkileyen bir performans vardı." yorumunu yaptı.

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        "FENERBAHÇE'DE O GÖREVE TALİP OLUNMAZ, O GÖREVE LAYIK GÖRÜLÜNÜR"

        Fenerbahçe teknik direktörlüğüyle ilgili soruya cevap veren Belözoğlu, "Ben Fenerbahçe'nin en zor, mutlu ve hüzünlü dönemlerini yaşamış eski bir sporcusuyum. Fenerbahçe herkesin orada olmak istediği bir yer. Benim için de Fenerbahçe'nin yeri her zaman ayrı olacak. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Fenerbahçe'de göreve talip olmayı yakışıksız bir durum olarak görüyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, o göreve layık görülünür. Yöneticiler bir tavır gösterip size inandığını gösterir. O zaman bazı şeyler gelişmelidir. Fenerbahçe her zaman reaksiyonlar verebilecek çok büyük bir takımdır. Ben tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim. Oyuncularıma, kulübüme karşı haksızlık etmekten korkarım." ifadelerini kullandı.

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        #fenerbahçe
        #emre belözoğlu
        #kasımpaşa
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