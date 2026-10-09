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        Haberler Spor Futbol İngiltere Enzo Maresca: Kulübümüze güveniyoruz!

        Enzo Maresca: Kulübümüze güveniyoruz!

        Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, bağımsız komisyon tarafından mali kural ihlalleri yaptığı belirlenen kulübüne güvendiğini söyledi. Temyiz sürecinin sonucunu beklediklerini belirten Maresca, konuşmak için en doğru zamanın temyiz sürecini kazandıkları gün olacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 14:48 Güncelleme:
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        "Kulübümüze güveniyoruz"

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Enzo Maresca, içinde bulundukları süreçte kulübe tamamen güvendiğini ve konuşmak için en doğru zamanın temyiz sürecini kazandıkları zaman olacağını söyledi.

        Ligde 11 Ekim Pazar günü Liverpool ile oynayacakları zorlu mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan İtalyan teknik adam, bağımsız komisyonun Manchester City'yi 2009-2018 yıllarında 100'den fazla kural ihlali yapmaktan suçlu bulmasının ardından ilk kez soruları yanıtladı.

        Maresca, kulüple ilgili tartışmaları "gürültü" olarak yorumlamasının tepkileri küçümsemek anlamına gelip gelmediği yönündeki soruya, "Çoğunuzun neden burada olduğunu anlıyorum. Söyleyebileceğim tek şey devam eden bir süreç var ve şu anda kulübe tamamen güveniyorum. Bu konuda söyleyebileceklerim bunlar." yanıtını verdi.

        46 yaşındaki çalıştırıcı, "kulübe neden güvendiği?" sorusu üzerine, "Çünkü insanlara güveniyorum, zaten kulübe katılma sebebim de bu. Ve ikincisi, dünyada bulunmak isteyeceğim başka bir kulüp yok. Bu yüzden burada olmaktan çok mutluyum, ilk günden beri defalarca söylediğim gibi çok gururluyum. Benim düşüncem bu." ifadelerini kullandı.

        Maresca, "Manchester ekibinde Guardiola'nın yardımcılığını yaptığınız dönemdeki başarılarınız şu anda gözünüze farklı görünüyor mu" sorusunu, "Kesinlikle hayır. Burada en son bulunduğumda 'Treble' (Üç Kupa) sezonuydu. Oyuncuların, kulübün, o dönemki menajer Pep'in harcadığı çabayı biliyorum. Dolayısıyla kulübün bu hedeflere ulaşmak için gösterdiği çaba konusunda en ufak bir şüphem yok." şeklinde yanıtladı.

        Sadece saha içini ve ortaya koydukları futbolu kontrol edebileceklerini belirten Maresca, "Bundan farklı bir şeyi kontrol edemeyiz. Çoğunuzun neden burada olduğunu anlıyorum. Ancak söyleyebileceğim tek şeyi zaten söyledim. Bu kulübe katılma sebebim başkana, CEO'ya, sportif direktöre ve tüm organizasyona yüzde 100 güvenmemdir. Bu yüzden bu konuda hiçbir şüphem yok." diye konuştu.

        "KONUŞMAK İÇİN DOĞRU AN, TEMYİZ SÜRECİNİ KAZANDIĞIMIZ ZAMAN OLACAK"

        Maresca, kulübün sahibi Şeyh Mansur'dan güvence alıp almadığı sorusuna, "Kulüple kesinlikle konuştum. Hepimiz güveniyoruz ve muhtemelen bu konuda konuşmak için doğru an, temyiz sürecini kazandığımız zaman olacak." yanıtını verdi.

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        Maresca, selefi Pep Guardiola'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile oynayacakları maça geleceği bilgisini doğruladı.

        "Pep Guardiola, 4 yıl önce kulübün kendisine yalan söylediğini fark ettiği an çekip gideceğini söylemişti. Bu durum sizin için de geçerli mi?" sorusu üzerine İtalyan teknik adam, şunları kaydetti:

        "Bu durum hakkında temyizi kazandığımız zaman konuşmak isterim. Şu an herhangi bir şey hakkında konuşmanın bir anlamı yok çünkü elimde çok fazla bilgi yok. Ama yine söylüyorum, çoğunuzun neden burada olduğunu anlıyorum çünkü bir şeyler duymak istiyorsunuz ama hayır."

        "OYUNCULARIN MUTLU VE HEYECANLI OLMAK İÇİN HER TÜRLÜ SEBEBİ VAR"

        Durumun ciddiyetinin farkında olduklarını aktaran Maresca, "Anlamadığımızı söylemiyorum. Anlıyoruz, oyuncular da anlıyor. Ancak gürültüyü kontrol etmeye çalışmak bizim görevimiz, bizim işimiz. Çünkü teknik ekip ve oyuncular olarak biz maç kazanmaya odaklanmış durumdayız, başka bir şeye değil." ifadelerini kullandı.

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        Futbolcuların durumuna da değinen Maresca, "Son iki günde tesis içindeki ortama baktığımda, hiç endişeli değilim. Oyuncular arasındaki ortam çok güzel. Şu anda ligin zirvesindeyiz, bu yüzden oyuncuların mutlu ve heyecanlı olmak için her türlü sebebi var. Gerçek şu ki oyuncular 20-25 yaşlarında gençler. Geliyorlar, keyif alıyorlar, antrenman yapıyorlar, evlerine mutlu dönüyorlar, ligin zirvesindeler. Yani oyuncular gayet rahat. Sadece Liverpool'u nasıl yenebileceğimizi düşünüyorlar ve bunu deneyeceğiz." diye konuştu.

        Maresca, "Bağımsız komisyon raporunu daha önce yayınlamış olsaydı yine de bu görevi kabul eder miydiniz?" sorusuna, "Yüzde 100. Çünkü organizasyonu yıllar öncesinden tanıyorum. Ne kadar ciddi olduklarını biliyorum, doğru olanı yaptıklarını biliyorum. Bu yüzden temyizi kazandığımız zaman bu konu hakkında konuşmak isterim." yanıtını verdi.

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        Deneyimli teknik adam, Norveçli yıldız Erling Haaland'ın gayet iyi durumda ve Anfield Road'daki maça hazır olduğunu söyledi.

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