Erzurumspor FK: 1 - Samsunspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK sahasında Samsunspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Giriş: 20 Eylül 2026 - 18:55 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Erzurumspor FK ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Miguel Cardoso kaydetti.
Bu sonucun ardından Erzurumspor 7 puana yükseldi. Üst üste 4. kez mağlup olan Samsunspor ise 4 puanda kaldı.
Ligin 7. haftasında Erzurumspor FK deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Samsunspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
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