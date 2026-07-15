Erzurumspor FK, Nihad Mujakic'i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor FK, Bosna Hersekli 28 yaşındaki sol ayaklı stoper Nihad Mujakic'i 3 yıllığına renklerine bağladı.

Kulüp tesislerinde Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ile bir araya gelen Mujakic, gerçekleştirilen görüşmenin ardından kendisini 3 yıllığına mavi-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Bosna Hersek Milli Takımı formasını da giyen Nihad Mujakic, imzanın ardından Erzurumspor'un kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başladı.

KARİYERİ

Daha önce Türkiye'de MKE Ankaragücü, Eyüpspor ve son olarak Gaziantep FK formalarını giyen Mujakic, geride kalan sezonda Gaziantep FK'da 16 maçta görev aldı. Tecrübeli savunmacı, bu karşılaşmaların 13'ünde maça ilk 11'de başladı.

Bosna Hersek Milli Takımı formasını da giyen 28 yaşındaki stoper, 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin B Grubu'nda İsviçre, Kanada ve Katar ile oynadığı maçlarda yedek kulübesinde yer aldı. Mujakic, son 32 turunda ABD ile oynanan karşılaşmada da yedek bekledi.