Esenler Erokspor: 0 - Kayserispor: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Kayserispor, deplasmanda Esenler Erokspor'u 3-0 yendi.
Giriş: 07 Eylül 2026 - 19:37 Güncelleme:
Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 3-0 kazandı.
Kayserispor'un gollerini 17 ve 33. dakikalarda Moreno ile 68. dakikada Seferi kaydetti.
Esenler Erokspor'da Faye, 57. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Ligin 4. haftasında Bursaspor'a mağlup olan ve 5. haftada ise F. Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Kayseri ekibi 2 hafta aranın ardından tekrardan 3 puana uzandı.
Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 13'e yükseltti. Esenler Erokspor ise 4 puanda kaldı.
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