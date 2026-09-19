Fabinho: Taraftarlarımız inanılmaz destek verdi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı Galatasaray'ı 4-0 yenen Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Fabinho, karşılaşmanın ardından konuştu.

"TARAFTARLARIMIZ İNANILMAZ DESTEK VERDİ"

"Her zaman önemlidir galip gelmek. Böyle bir performansla kazanabilmek çok daha özel. Tüm takım arkadaşlarım mücadele etti. 4 gol attık. Gol yemedik. Çok daha fazla gol bulabilirdik aslında. Taraftarlarımız inanılmaz destek verdi, onlara da güzel bir hediye verdik."

"MİLLİ ARAYLA BİRLİKTE DAHA İYİ TANIYACAĞIZ"

"Hocamız çok çalışmamız gerektiğini söyledi. Bizden yoğunluk istedi. Çok kısa süredir hocayla beraberiz, bazı noktalara dokunuş yaptı. İyi savunma, direkt oyun istedi. Hücumda başarılı olduk. Önümüzde milli ara var, bu arayla birlikte hocayı daha iyi tanıyacağız, fikirlerini anlayacağız. İyi bir süreç olacak."

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SALAH'A ÖVGÜ

"Salah'ın böyle performanslarına alışkınım. Onunla beraber sahada olmaya alışkınım. Bize sahada güven veriyor. Büyük maçlarda büyük oyuncular gerekir. Böyle oyuncuların bir şey yapmasını beklersiniz, Salah her zaman oradadır. Çok çalışkan biridir. Onunla beraber olduğumuzda daha tehlikeliyiz. Takım gücünü gösteriyor. Çok mutluyum. İlk hat-trick'i, inanılmaz mutluyum. Onu tebrik ediyorum."