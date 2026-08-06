Fabio Ingolitsch: Fenerbahçe güçlü oyuncularıyla sonuca gitti

Sturm Graz'da teknik direktör Fabio Ingolitsch, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk oldukları Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

"FENERBAHÇE GÜÇLÜ OYUNCULARIYLA SONUCA GİTTİ"

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ingolitsch, "Fenerbahçe gibi güçlü bir takıma karşı burada oynamak kolay değildi. Fenerbahçe, güçlü oyuncularıyla sonuca gitmesini bildi. İlk yarıda yenik duruma düştük. Bunu ikinci yarıda değiştirmeyi planladık fakat planladığımız şekilde olmadı. Fenerbahçe'nin güçlü oyuncuları buna fırsat vermedi. İstediğimiz oyunu sahada gösteremedik ve maalesef kaybettik." ifadelerini kullandı.

TALISCA'YA ÖVGÜ

"İkinci karşılaşmada ev sahibi olarak kendi sahamızda seyircimiz önünde oynayacağımız maçta bu avantajları kendi lehimize kullanacağız. Biz de seyircinin ve kendi sahamızın verdiği avantajlarla mümkünse ilk yarıyı önde bitirip daha sonra ikinci golü bulup turu kendi lehimize çevirmeye çalışacağız. Talisca'yı durdurmak kolay değil. Etkili bir oyuncu, her ne kadar önlem alsak da onu durdurmak için konsantrasyonunu bozmak için bu bir derece etkili oluyor. Oyunun sonunda kalitesini ve oyunculuğunu gösteriyor. Bu sadece bizim için değil, tüm takımlar için böyle bir oyuncuyu durdurmak zordur."