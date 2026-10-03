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        Haberler Spor Futbol Felipe Melo eleştirdi, Cristiano Ronaldo takım arkadaşlarını hedef alan o videoyu beğendi!

        Felipe Melo eleştirdi, Cristiano Ronaldo takım arkadaşlarını hedef alan o videoyu beğendi!

        UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç maçında süre alamayan Cristiano Ronaldo, Danimarka maçı öncesinde Milli Takım kampını terketmişti. Danimarka maçında forma numarası Rafael Leao'ya verilen Cristiano Ronaldo, Felipe Melo'nun yorumunu beğenerek tartışmaları yeniden alevlendirdi. İşte Felipe Melo'nun Cristiano Ronaldo için yaptığı yorum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 15:35 Güncelleme:
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        Melo eleştirdi, Ronaldo beğendi!

        Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ilk 11'den kestiği Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz gün kamptan ayrılmıştı. Deneyimli teknik adamla yaşadığı kriz sonrası birçok futbolcu Ronaldo'ya destek olurken, Melo'dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

        Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, SportTV'de yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

        "PORTEKİZ'DEKİ HERKES DAHA FAZLA SAYGI GÖSTERMELİ"

        "Portekizli futbolcuların Ronaldo'ya olan davranış biçimiyle Arjantinli oyuncuların Messi'ye olan davranış biçimi arasında korkunç bir fark var. Rakiplerin Cristiano Ronaldo'ya gösterdiği saygının aynısını Portekiz Milli Takımı'nda göremiyorum. Rakipler daha fazla saygı gösteriyor. Hojlund attığı golden sonra 'Siu' sevinci yaptı. Maç sonu Jorge Jesus'u itti. Yani Portekiz'in sözde kaptanından çok daha fazla etkilenmişti. Bakın... Rakipler Ronaldo'nun gol sevincini yapıyorlar. Birçoğu Ronaldo'yu idol olarak görüyor. Portekiz'deki herkes daha fazla saygı göstermeli. Hiçbiri Ronaldo'nun seviyesine yaklaşamaz."

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        RONALDO'DAN BEĞENİ GELDİ

        Sportv, Felipe Melo'nun açıklamalarının yer aldığı videoyu Instagram hesabında paylaştı. Cristiano Ronaldo da takım arkadaşlarının eleştirildiği bu paylaşımı beğendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #felipe melo
        #Cristiano Ronaldo
        #PORTEKİZ
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