Fenerbahçe'nin Rize kafilesi açıklandı! Mert Hakan Yandaş da kadroda
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı- Lacivertlilerde 6 aylık hak mahrumiyeti cezası sona eren Mert Hakan Yandaş ile sakatlığını atlatan Asensio, Rizespor maçının kadrosunda yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman taktik ve bireysel çalışmalara tamamlandı.
Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Rize'ye hareket etti.
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe müsabakası yarın saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak.
MERT HAKAN YANDAŞ VE ASENSIO KADRODA!
Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor maçı öncesi açıkladığı 22 kişilik kamp kadrosu açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 6 aylık hak mahrumiyeti cezası sona eren Mert Hakan Yandaş kadroya dahil edildi. Öte yandan sakatlığı sona eren Asensio da kadroda yer aldı.
Mert Müldür sakatlığı nedeniyle, Ognjen Mimovic ise teknik ekip kararıyla kadroya dahil edilmedi.
Sarı-lacivertlilerin Çaykur Rizespor karşılaşması için belirlediği 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku ve Vedat Muric.