Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de 13 futbolcu milli mesaide!

        Fenerbahçe'de 13 futbolcu milli mesaide!

        Fenerbahçe'de 13 futbolcu ülkelerinin milli takımları için mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, A Milli Futbol Takımı'na ise 5 futbolcu gönderdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 10:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fenerbahçe'de 13 futbolcu milli mesaide!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, haftayı 10 puanla kapattı. Ligde dün oynanan karşılaşmalar sonrası da milli araya girildi. Sarı-lacivertlilerden 13 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Türk oyunculardan İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın'ı aday kadroya çağırdı. 23 yaşındaki Bartuğ Elmaz, ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

        Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar A Ligi'nde 25 Eylül'de Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Milliler 28 Eylül'de ise Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Ayrıca 22 yaşındaki savunmacı Yiğit Efe Demir ise Ümit Milli Takım kadrosunda yer aldı. Ümit Milliler de 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 26 Eylül'de Ukrayna, 6 Ekim'de Macaristan ile oynayacak.

        REKLAM

        4 İSİM DAHA ULUSLAR LİGİ MACERASINDA

        Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Slovakya'nın Uluslar C Ligi'nde oynayacağı Moldova, Kazakistan, Faroe Adaları maçlarında ülkesiyle mücadele edecek. Nathan Ake ise Hollanda'nın Uluslar A Ligi'nde oynayacağı Almanya, Sırbistan ve Yunanistan mücadelelerinde geniş kadroda yer alacak. Türkiye ile aynı grupta yer alan ve 2 Ekim'de ay-yıldızlıları konuk edecek olan Belçika, sarı-lacivertlilerin forveti Romelu Lukaku'yu aday kadroya çağırırken, ilk sınavını da İtalya karşısında verecek. Vedat Muriqi'li Kosova ise Uluslar B Ligi'nde İrlanda, Avusturya, İsrail ile karşı karşıya gelecek.

        REKLAM

        Ognjen Mimovic de Sırbistan U21 Milli Takımı'na davet edildi.

        Nene ve Oppong, Afrika Uluslar Kupası elemelerine çıkacak.

        NENE VE OPPONG, AFRİKA ULUSLAR KUPASI ELEMELERİNE ÇIKACAK

        Afrika'da kıtasında ise Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında takımlar iki maça çıkacak. Sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Kojo Oppong, Gana Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı. Gana, Fildişi Sahili ve Gambiya ile kozlarını paylaşacak. Dorgeles Nene'li Mali ise elemelerde Yeşil Burun ve Liberya ile mücadele edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #fenerbahçe
        #Milli ara
        #Milli Takım
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek duyurdu! Trafik kazası geçirenlerin verilerini çalanlara operasyon: 825 kişiye soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu! Trafik kazası geçirenlerin verilerini çalanlara operasyon: 825 kişiye soruşturma
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        SPK, fonların tasfiye süresini 6 aya çıkardı
        SPK, fonların tasfiye süresini 6 aya çıkardı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        16 yaşındaki genç annesini öldürdü! Katil evlat aranıyor
        16 yaşındaki genç annesini öldürdü! Katil evlat aranıyor
        Trio ekibi Vlahovic - Bates pozisyonunu yorumladı!
        Trio ekibi Vlahovic - Bates pozisyonunu yorumladı!
        Daha 16 yaşındaydı... Öldüren ihlal kamerada!
        Daha 16 yaşındaydı... Öldüren ihlal kamerada!
        "2 kaleci olsa yine böyle biterdi"
        "2 kaleci olsa yine böyle biterdi"
        "Ağabeyimi kaybettik"
        "Ağabeyimi kaybettik"
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        Katledilmeden önce son iki mesaj!
        Katledilmeden önce son iki mesaj!
        "Yeni saldırı olursa savaşın coğrafyasını değiştireceğiz"
        "Yeni saldırı olursa savaşın coğrafyasını değiştireceğiz"
        TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor
        TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor
        Almanya'da kritik seçim gecesi
        Almanya'da kritik seçim gecesi
        Ünlü modelin evlat acısı
        Ünlü modelin evlat acısı
        Seyircisine sert tepki: Çık dışarı!
        Seyircisine sert tepki: Çık dışarı!
        Bir av tüfeği iki çocuğun hayatına mâl oldu
        Bir av tüfeği iki çocuğun hayatına mâl oldu
        Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
        21-27 Eylül haftalık burç yorumları
        21-27 Eylül haftalık burç yorumları