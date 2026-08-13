Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat Gençlerbirliği'ne transfer oldu!

        Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat Gençlerbirliği'ne transfer oldu!

        Fenerbahçe, 2022-2023 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı giyen file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ın Gençlerbirliği'ne transfer olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 21:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        F.Bahçe'de ayrılık açıklandı!

        Fenerbahçe Kulübü, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne transfer olduğunu açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın transferi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya varmıştır. 2022-2023 sezonundan bu yana çubuklu formamızı taşıyan İrfan Can'a, Fenerbahçe'mize verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun İrfan Can Eğribayat." ifadeleri kullanıldı.

        Sarı-lacivertli takıma 2022'de transfer olan İrfan Can, geride kalan dönemde 53 resmi müsabakada forma giydi. 28 yaşındaki file bekçisi, geçen sezonun ikinci yarısını Samsunspor'da geçirmişti.

        Tecrübeli kaleci, teknik direktör Metin Diyadin'in görev vermesi durumunda ilk resmi maçına 15 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe'ye karşı çıkacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan-DEM görüşmesinde ortak irade
        Erdoğan-DEM görüşmesinde ortak irade
        Bakan Fidan'dan Mısır'a ziyaret
        Bakan Fidan'dan Mısır'a ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        Osimhen için tarihi transfer teklifi!
        Osimhen için tarihi transfer teklifi!
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Balıkesir Edremit'te orman yangını!
        Balıkesir Edremit'te orman yangını!
        WSJ: ABD yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor
        WSJ: ABD yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Maçta ilk gol geldi!
        Maçta ilk gol geldi!
        Bugün Ne Oldu? 13 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Ağustos 2026 haberleri
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Galatasaray Fernandes'i yeniden yokladı
        Galatasaray Fernandes'i yeniden yokladı
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        Beşiktaş, Vlahovic'in maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Vlahovic'in maliyetini açıkladı!
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması