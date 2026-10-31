Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Göztepe Fenerbahçe'de Mason Greenwood, Göztepe maçında forma giyemeyecek

        Fenerbahçe'de Mason Greenwood, Göztepe maçında forma giyemeyecek

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe'nin oyuncularından Mason Greenwood, gribal enfeksiyon nedeniyle İzmir temsilcisine karşı forma giyemedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 19:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Greenwood, Göztepe maçında yok!

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, son oynadıkları Galatasaray derbisine göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti.

        Genç teknik adam, Chobani Stadı'ndaki müsabakada Galatasaray maçına ilk 11'de çıkan Archie Brown'u cezası, Mason Greenwood'u ise hastalığı nedeniyle görevlendiremedi.

        Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Kojo Oppong ile Kerem Aktükroğlu'nu ilk 11'de oynattı.

        Kuyt, Göztepe karşısında kalede Ederson Moraes'e görev verirken, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta alanda yine N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi forma giyerken, hücum hattında Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Kuyt, santrforda ise Romelu Lukaku'ya şans verdi.

        REKLAM

        Fenerbahçe'de Mert Günok, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Dorgeles Nene ve Vedat Muric ise yedek soyundu.

        KUYT İLK MAÇINA ÇIKTI

        Fenerbahçe'ye sezon başında yardımcı antrenör olarak katılan Dirk Kuyt, teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından takımın başında ilk maçına çıktı.

        Hollandalı çalıştırıcı, Göztepe karşısında sarı-lacivertlilerin başında ilk kez yer aldı.

        GREENWOOD KADRODA YOK

        Fenerbahçe'nin İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood, Göztepe maçında kadroda yer almadı.

        Greenwood, gribal enfeksiyon sebebiyle kadroya alınmadı.

        REKLAM

        Genç hücumcunun riske edilmediği ve Liverpool maçına yetiştirilmek istendiği açıklandı.

        OPPONG İLK KEZ 11'DE

        Fenerbahçe'nin genç stoperi Kojo Oppong, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

        Sezon başında sarı-lacivertli takıma katılan 22 yaşındaki oyuncu, 3 lig 1 UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında sonradan oyuna dahil olmuştu.

        4 EKSİK

        Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, maçta forma giyemedi.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kavga nedeniyle 3 maç ceza verilen Archie Brown ile gribal enfeksiyon yaşayan Mason Greenwood'da kadroda yer almadı.

        REKLAM

        FENERBAHÇE, ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINI AĞIRLADI

        Fenerbahçe Kulübü, şehit ve gazi çocukları Göztepe maçında statta ağırladı.

        Sarı-lacivertliler, 20 kişilik şehit ve gazi çocuklarından oluşan kafileyi kulüpte misafir etti.

        Fenerbahçeli yöneticiler, çocuklara sarı-lacivertli forma hediye ederken, formalarını giyen çocuklar maçı tribünde izledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı restoranda vatandaşlara yedirilmeye hazırlanan bozuk tavuk ele geçirildi

        (HATAY) Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı restoranda vatandaşlara yedirilmeye hazırlanan bozuk tavuk ele geçirildi HATAY (İHA) - Hatay'da zabıta ekiplerinin restorana gerçekleştirdikleri denetimlerde mide bulandıran görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşlara yedirilmeye hazırlanan bozuk piş...
        #fenerbahçe
        #Göztepe
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"