Fenerbahçe'de Mason Greenwood, Göztepe maçında forma giyemeyecek

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, son oynadıkları Galatasaray derbisine göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Chobani Stadı'ndaki müsabakada Galatasaray maçına ilk 11'de çıkan Archie Brown'u cezası, Mason Greenwood'u ise hastalığı nedeniyle görevlendiremedi.

Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Kojo Oppong ile Kerem Aktükroğlu'nu ilk 11'de oynattı.

Kuyt, Göztepe karşısında kalede Ederson Moraes'e görev verirken, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta alanda yine N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi forma giyerken, hücum hattında Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Kuyt, santrforda ise Romelu Lukaku'ya şans verdi.

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Fenerbahçe'de Mert Günok, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Dorgeles Nene ve Vedat Muric ise yedek soyundu.

KUYT İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'ye sezon başında yardımcı antrenör olarak katılan Dirk Kuyt, teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından takımın başında ilk maçına çıktı.

Hollandalı çalıştırıcı, Göztepe karşısında sarı-lacivertlilerin başında ilk kez yer aldı.

GREENWOOD KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood, Göztepe maçında kadroda yer almadı.

Greenwood, gribal enfeksiyon sebebiyle kadroya alınmadı.

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Genç hücumcunun riske edilmediği ve Liverpool maçına yetiştirilmek istendiği açıklandı.

OPPONG İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin genç stoperi Kojo Oppong, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Sezon başında sarı-lacivertli takıma katılan 22 yaşındaki oyuncu, 3 lig 1 UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında sonradan oyuna dahil olmuştu.

4 EKSİK

Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, maçta forma giyemedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kavga nedeniyle 3 maç ceza verilen Archie Brown ile gribal enfeksiyon yaşayan Mason Greenwood'da kadroda yer almadı.

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FENERBAHÇE, ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINI AĞIRLADI

Fenerbahçe Kulübü, şehit ve gazi çocukları Göztepe maçında statta ağırladı.

Sarı-lacivertliler, 20 kişilik şehit ve gazi çocuklarından oluşan kafileyi kulüpte misafir etti.

Fenerbahçeli yöneticiler, çocuklara sarı-lacivertli forma hediye ederken, formalarını giyen çocuklar maçı tribünde izledi.